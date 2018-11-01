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Майкл Джексон знову очолив рейтинг найбагатших померлих знаменитостей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Журнал Forbes представив рейтинг знаменитостей, культурна спадщина яких і після смерті приносить дохід. Перше місце в ньому знову зайняв співак Майкл Джексон, інформує УНН

Творчість музиканта принесла дохід на суму 400 млн доларів.

На другій сходинці — співак Елвіс Преслі (40 млн доларів), третю позицію займає гольфіст Арнольд Палмер (35 млн доларів).

П’ятий — музикант Боб Марлі (23 млн доларів), акторка Мерілін Монро — восьма (14 млн дол.), співак Принц — 9-й (13 млн дол.), музикант Джон Леннон — десятий (12 млн дол.), а боксер Мохаммед Алі зайняв 12-у позицію (8 млн доларів).

Як раніше інформував УНН, компанія Sony Music не визнавала, що провідні вокальні партії деяких пісень із посмертного альбому співака Майкла Джексона були заспівані іншим виконавцем.

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