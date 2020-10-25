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Должны не допустить в Киеве очередной победы "смотрящих" - Ирина Верещук

Должны не допустить в Киеве очередной победы "смотрящих" - Ирина Верещук

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Город должен иметь местное самоуправление, а сейчас в Киеве его нет. Поэтому жители города должны идти и голосовать, выбирая команду, которая будет работать в Киевсовете. Об этом сегодня журналистам после выхода с участка заявила кандидат в мэры столицы Ирина Верещук, передает УНН.

Она отметила принципах прозрачности, которые должны быть соблюдены при формировании команд кандидатов на должность городского головы.

“Последние журналистские расследования свидетельствуют о том, что мы имеем в каждой партии людей, которые придут в Киевсовет дальше заниматься схемами, дерибаном, дальше будут работать на застройщиков, незаконно осваивая городские бюджеты. Так не будет.

И я очень прошу — сделайте выбор за изменения, и только тогда мы сможем прозрачно построить власть в Киеве: где власть принадлежит обществу, а не „смотрящим“.

Нам надо сделать так, чтобы не победили смотрящие, потому что они в очередной раз собираются победить, несмотря на партийный окрас”, — сказала кандидат на должность городского головы Киева.

Как писал УНН, по словам Виктора Глебы, Кличко никогда не управлял городом самостоятельно, потому что его “смотрящие” делали это за него.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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