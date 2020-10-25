Должны не допустить в Киеве очередной победы "смотрящих" - Ирина Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Город должен иметь местное самоуправление, а сейчас в Киеве его нет. Поэтому жители города должны идти и голосовать, выбирая команду, которая будет работать в Киевсовете. Об этом сегодня журналистам после выхода с участка заявила кандидат в мэры столицы Ирина Верещук, передает УНН.
Она отметила принципах прозрачности, которые должны быть соблюдены при формировании команд кандидатов на должность городского головы.
“Последние журналистские расследования свидетельствуют о том, что мы имеем в каждой партии людей, которые придут в Киевсовет дальше заниматься схемами, дерибаном, дальше будут работать на застройщиков, незаконно осваивая городские бюджеты. Так не будет.
И я очень прошу — сделайте выбор за изменения, и только тогда мы сможем прозрачно построить власть в Киеве: где власть принадлежит обществу, а не „смотрящим“.
Нам надо сделать так, чтобы не победили смотрящие, потому что они в очередной раз собираются победить, несмотря на партийный окрас”, — сказала кандидат на должность городского головы Киева.
Как писал УНН, по словам Виктора Глебы, Кличко никогда не управлял городом самостоятельно, потому что его “смотрящие” делали это за него.