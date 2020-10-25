Маємо не допустити у Києві чергової перемоги "смотрящих" - Ірина Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Місто повинно мати місцеве самоврядування, а наразі у Києві його немає. Тому жителі міста мусять йти і голосувати, обираючи команду, яка буде працювати у Київраді. Про це сьогодні журналістам після виходу з дільниці заявила кандидат у мери столиці Ірина Верещук, передає УНН.
Вона наголосила на принципах прозорості, які мали бути дотримані під час формування команд кандидатів на посаду міського голови.
“Останні журналістські розслідування свідчать про те, що ми маємо в кожній партії людей, які прийдуть до Київради далі займатися схемами, дерибаном, далі будуть працювати на забудовників, незаконно освоюючи міські бюджети. Так не буде.
І я дуже прошу — зробіть вибір за зміни, і лише тоді ми зможемо прозоро збудувати владу у Києві: де влада належить громаді, а не „смотрящим“.
Нам треба зробити так, щоб не перемогли смотрящі, бо вони вкотре збираються перемогти, не дивлячись на партійний окрас”, — сказала кандидат на посаду міського голови Києва.
Як писав УНН, за словами Віктора Глеби, Кличко ніколи не керував містом самостійно, бо його “смотрящі” робили це за нього.