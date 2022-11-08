"Имеем двухпартийную поддержку": в ВР убеждены, что выборы в США не повлияют на помощь Украине

Цитата

"Мы прогнозируем, что Республиканская партия усилит свою позицию в Конгрессе и в Сенате. Но это никоим образом не повлияет на поддержку Украины. Мы ценим то, что имеем двухпартийную поддержку. И кто бы ни победил на промежуточных выборах, это не будет иметь никакого негативного влияния. Мы ожидаем, что поддержка Украины будет усиливаться. Говорим, в том числе, и о ленд-лизе, и о финансовой помощи. Напротив, такие неосторожные заявления вызывают волну возмущения в обеих партиях", – отметил Мережко.

Он добавил, что механизм американской внешней политики предполагает устойчивое отношение к Украине. Ведь это вопрос и национальных интересов США, и мировой безопасности, и поддержки мирового правопорядка и международного права.

"Влияние личности на общую политику не является весомым. Поэтому, кто бы ни был у власти, политика не изменится. В этом и заключается отличие демократии от авторитаризма", – сказал нардеп.

Напомним

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, который заработает 3 января.