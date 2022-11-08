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"Маємо двопартійну підтримку": у ВР переконані, що вибори в США не вплинуть на допомогу Україні

"Маємо двопартійну підтримку": у ВР переконані, що вибори в США не вплинуть на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 264287 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Можливе посилення позицій Республіканської партії в Конгресі та Сенаті США жодним чином не вплине на подальшу підтримку України. Про це під час брифінгу наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає УНН.

Цитата

"Ми прогнозуємо, що Республіканська партія посилить свою позицію в Конгресі і в Сенаті. Але це жодним чином не вплине на підтримку України. Ми цінуємо те, що маємо двопартійну підтримку. Іхто б не переміг на проміжних виборах, це не буде мати жодного негативного впливу. Ми очікуємо, що підтримка України буде посилюватися. Говоримо, в тому числі, і про ленд-ліз, і про фінансову допомогу. Те, що іноді можна почути поодинокі маргінальні голоси скептиків серед республіканців або навіть серед демократів, немає жодного впливу. Навпаки, такі необережні заяви викликають хвилю обурення в обох партіях", – зазначив Мережко.

Він додав, що механізм американської зовнішньої політики передбачає стале відношення щодо України. Адже це питання і національних інтересів США, і світової безпеки, і підтримки світового правопорядку та міжнародного права.

"Вплив особистості на загальну політику не є вагомим. Тому, хто б не був при владі, політика не зміниться. В цьому і полягає відмінність демократії від авторитаризму", – сказав нардеп.

Нагадаємо

8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, який почне працювати 3 січня.

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