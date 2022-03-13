"Нужно сделать больше": Кулеба обсудил с Блинкеном поддержку Украины

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“Мы оба согласились с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Благодарен США за твердую поддержку народа Украины. Украина победит”, - написал Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам в войне против Украины.