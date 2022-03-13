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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58560 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 121579 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 183894 перегляди

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"Потрібно зробити більше": Кулеба обговорив з Блінкеном підтримку України

"Потрібно зробити більше": Кулеба обговорив з Блінкеном підтримку України

Київ • УНН

 • 66478 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови погодили подальшу підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС.

Цитата

“Ми обидва погодилися з тим, що потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за тверду підтримку народу України. Україна переможе”, – написав Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів у війні проти України.

Українські Національні Новини

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