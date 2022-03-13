"Потрібно зробити більше": Кулеба обговорив з Блінкеном підтримку України

Цитата

“Ми обидва погодилися з тим, що потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за тверду підтримку народу України. Україна переможе”, – написав Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів у війні проти України.