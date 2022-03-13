"Потрібно зробити більше": Кулеба обговорив з Блінкеном підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови погодили подальшу підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави МЗС.
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“Ми обидва погодилися з тим, що потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за тверду підтримку народу України. Україна переможе”, – написав Кулеба.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів у війні проти України.