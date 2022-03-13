Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг іноземців від приєднання до російських окупантів у війні проти України: якщо виживете – станете військовими злочинцями. Про це дипломат написав у Twitter, пише УНН.
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"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете воєнними злочинцями. Це не вартує грошей чи чогось ще", - написав міністр.
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Як писав УНН, за даними Генерального штабу Збройних сил, РФ перекидає частину миротворчого контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.
Крім того, за даними Генштабу, є загроза участі збройних сил Білорусі у війні в Україні.