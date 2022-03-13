Сохраняется угроза участия вооруженных сил Беларуси в войне в Украине - Генштаб

"На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь продолжаются мероприятия по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении", - говорится в сообщении.

Врагом проводится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины.

"На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Сейчас активных наступательных действий не проводит. Враг осуществляет попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Республики Беларусь в районе населенного пункта. Куличиха, в 17 км от государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники", - сообщили в Генштабе.