Зберігається загроза участі збройних сил Білорусі у війні в Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Білорусь продовжує роботи з посилення кордону. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє УНН.
«На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку», - йдеться у повідомленні.
Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України.
«На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку. На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки», - повідомили у Генштабі.