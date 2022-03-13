Россияне начали переброску "миротворцев" из Нагорного Карабаха - Генштаб ВСУ

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Киев • УНН

 • 155126 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. РФ перебрасывает часть “миротворческого” контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Сообщается, что в ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Цитата

"С целью срочного пополнения потерь оккупационных войск ВС РФ перебрасывают часть “миротворческого” контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102 - й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий. До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республики Беларусь. В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

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