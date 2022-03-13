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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росіяни почали перекидання «миротворців» з Нагірного Карабаху – Генштаб ЗСУ

Росіяни почали перекидання «миротворців» з Нагірного Карабаху – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 155126 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. РФ перекидає частину “миротворчого” контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.

Повідомляється, що в ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. 

Цитата

«З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину “миротворчого” контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

Українські Національні Новини

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