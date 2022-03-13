Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам в войне против Украины: если выживете - станете военными преступниками. Об этом дипломат написал в Twitter, пишет УНН.
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"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, вы будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-либо еще", - написал министр.
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Как писал УНН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ перебрасывает часть миротворческого контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.
Кроме того, по данным Генштаба, есть угроза участия Вооруженных сил Беларуси в войне в Украине.