Кулеба предостерег иностранцев от присоединения к российским оккупантам

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"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, вы будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-либо еще", - написал министр.

Ранее

Как писал УНН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ перебрасывает часть миротворческого контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину.

Кроме того, по данным Генштаба, есть угроза участия Вооруженных сил Беларуси в войне в Украине.