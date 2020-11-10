Будущий соперник сборной Украины потерпел три кадровых потери
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сразу три игрока сборной Польши не помогут своей команде в товарищеском матче с Украиной 11 ноября в Хожуве. Об этом сообщает сайт Польского футбольного союза, передает УНН.
Три футболиста национальной команды не примут участия в учебно-тренировочном сборе в Катовице, где сборная готовится к товарищескому матчу с Украиной (11 ноября) и поединков Лиги наций с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).
Вратарь Бартоломей Дронговский с итальянской “Фиорентины” вместе с другими игроками клуба находится на карантине в связи со вспышкой в составе команды коронавируса. Covid-19 стал причиной отсутствия и защитника варшавской “Легии” Михала Карбовника, который заболел на прошлой неделе. А вингер Дамиан Кандзьор с испанского “Эйбар” не прибыл в лагерь сборной по договоренности с главным тренером Ежи Бженчеком из-за проблем в клубе.
Зато Бженчек вызвал вингера английского “Норвича” Пшемислава Плахету, который должен был выступать в составе молодежной сборной Польши.
Добавим, в распоряжении польского наставника пока 26 исполнителей.