Будущий соперник сборной Украины потерпел три кадровых потери

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 35803 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 69810 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 62519 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 81195 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 98523 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 100399 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 114284 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115310 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сразу три игрока сборной Польши не помогут своей команде в товарищеском матче с Украиной 11 ноября в Хожуве. Об этом сообщает сайт Польского футбольного союза, передает УНН.

Три футболиста национальной команды не примут участия в учебно-тренировочном сборе в Катовице, где сборная готовится к товарищескому матчу с Украиной (11 ноября) и поединков Лиги наций с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).

Вратарь Бартоломей Дронговский с итальянской “Фиорентины” вместе с другими игроками клуба находится на карантине в связи со вспышкой в составе команды коронавируса. Covid-19 стал причиной отсутствия и защитника варшавской “Легии” Михала Карбовника, который заболел на прошлой неделе. А вингер Дамиан Кандзьор с испанского “Эйбар” не прибыл в лагерь сборной по договоренности с главным тренером Ежи Бженчеком из-за проблем в клубе.

Зато Бженчек вызвал вингера английского “Норвича” Пшемислава Плахету, который должен был выступать в составе молодежной сборной Польши.

Добавим, в распоряжении польского наставника пока 26 исполнителей.

Украинские Национальные Новости

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