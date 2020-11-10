Майбутній суперник збірної України зазнав трьох кадрових втрат

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КИЇВ. 10 листопад. УНН. Одразу три гравці збірної Польщі не допоможуть своїй команді в товариському матчі з Україною 11 листопада в Хожуві. Про це інформує сайт Польського футбольного союзу, передає УНН.

Три футболісти національної команди не візьмуть участі в навчально-тренувальному зборі в Катовіце, де збірна готується до товариського матчу з Україною (11 листопада) та поєдинків Ліги націй з Італією (15 листопада) та Нідерландами (18 листопада).

Воротар Бартоломей Дронговський з італійської “Фіорентини” разом з іншими гравцями клубу перебуває на карантині у зв’язку зі спалахом у стані команди коронавірусу. Covid-19 став причиною відсутності й захисника варшавської “Легії” Міхала Карбовніка, який захворів минулого тижня. А вінгер Даміан Кандзьор з іспанського “Ейбара” не прибув до табору збірної за домовленістю з головним тренером Єжи Бженчеком через проблеми у клубі.

Натомість Бженчек викликав вінгера англійського “Норвіча” Пшемислава Плахету, який мав виступати у складі молодіжної збірної Польщі.

Додамо, у розпорядженні польського наставника наразі 26 виконавців.

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