Майбутній суперник збірної України зазнав трьох кадрових втрат

Три футболісти національної команди не візьмуть участі в навчально-тренувальному зборі в Катовіце, де збірна готується до товариського матчу з Україною (11 листопада) та поєдинків Ліги націй з Італією (15 листопада) та Нідерландами (18 листопада).

Воротар Бартоломей Дронговський з італійської “Фіорентини” разом з іншими гравцями клубу перебуває на карантині у зв’язку зі спалахом у стані команди коронавірусу. Covid-19 став причиною відсутності й захисника варшавської “Легії” Міхала Карбовніка, який захворів минулого тижня. А вінгер Даміан Кандзьор з іспанського “Ейбара” не прибув до табору збірної за домовленістю з головним тренером Єжи Бженчеком через проблеми у клубі.

Натомість Бженчек викликав вінгера англійського “Норвіча” Пшемислава Плахету, який мав виступати у складі молодіжної збірної Польщі.

Додамо, у розпорядженні польського наставника наразі 26 виконавців.