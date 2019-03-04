Будущие полярники станции "Академик Вернадский" прошли тренировки - Минобразования

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Участники будущей 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельную тренировку и усвоили навыки, необходимые для жизни и работы на станции “Академик Вернадский”. Сбор закончился 4 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

“Прежде всего участники изучали, как устроена и работает станция — от организации питания к тушению пожаров. Они также тренировались работать с приборами, которые установлены на “Академике Вернадском”. Чтобы создать приближенные условия, сборы провели на базе Низкочастотной обсерватории Радиоастрономического института НАН в с. Мартова на Харьковщине. Именно эта обсерватория измеряет в наших широтах те же параметры атмосферы и ближнего космоса, которые исследуют на “Вернадском”, — указано в сообщении ведомства.

В министерстве также добавили, что: “Еще одна обязательная составляющая учений — теоретические занятия. Находясь в экспедиции, каждый полярник является представителем Украины на ледяном континенте, поэтому должен хорошо знать все особенности правового статуса Антарктики, права и обязанности ученых на территории, которая не принадлежит ни одному государству мира, требования природоохранного законодательства и т.п.”.

Участники предыдущих экспедиций также разобрали с менее опытными коллегами проблемные вопросы, которые возникали ранее при зимовлях. На протяжении сборов за командой внимательно наблюдали психологи. Это необходимо, ведь скоро участникам придется остаться в изоляции на целый год. Специалисты должны выявить возможные “слабые звенья” и вовремя дать советы, как избежать напряжения в замкнутом коллективе.

Теперь зимовщики 24-й УАЭ имеют около месяца, чтобы подготовиться к поездке — завершить дела, побыть с родными и друзьями.

Напоминаем, в этом году две женщины будут зимовать на станции “Академик Вернадский”.

Украинские Национальные Новости

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