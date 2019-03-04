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Майбутні полярники станції "Академік Вернадський" пройшли тренування - Міносвіти

Київ • УНН

 • 6755 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Учасники майбутньої 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) пройшли тижневе тренування та засвоїли навички, потрібні для життя і роботи на станції “Академік Вернадський”. Збори закінчилися 4 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

“Насамперед учасники вивчали, як влаштована та працює станція — від організації харчування до гасіння пожеж. Вони також тренувалися працювати з приладами, які встановлені на “Академіку Вернадському”. Щоб створити наближені умови, збори провели на базі Низькочастостної обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН в с. Мартова на Харківщині. Саме ця обсерваторія вимірює в наших широтах ті ж параметри атмосфери та ближнього космосу, які досліджують на “Вернадському”, — вказано у повідомленні відомства.

У міністерстві також додали, що: “Ще одна обов’язкова складова навчань — теоретичні заняття. Перебуваючи в експедиції, кожен полярник є представником України на крижаному континенті, тож мусить добре знати всі особливості правового статусу Антарктики, права та обов’язки вчених на території, яка не належить жодній державі світу, вимоги природоохоронного законодавства тощо”.

Учасники попередніх експедицій також розібрали з менш досвідченими колегами проблемні питання, що виникали раніше під час зимівок. Протягом зборів за командою уважно спостерігали психологи. Це необхідно, адже скоро учасникам доведеться залишитись в ізоляції на цілий рік. Спеціалісти мають виявити можливі “слабкі ланки” та вчасно дати поради, як уникнути напруги в замкненому колективі.

Тепер зимувальники 24-ї УАЕ мають близько місяця, щоб підготуватися до поїздки — завершити справи, побути з рідними та друзями.

Нагадуємо, цього року дві жінки зимуватимуть на станції "Академік Вернадський".

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