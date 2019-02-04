Цього року дві жінки зимуватимуть на станції "Академік Вернадський"

"Цього року зимувати на станцію "Академік Вернадський" вирушать 10 чоловіків та 2 жінки – конкурсна комісія визначила основний склад 24-ої річної Української антарктичної експедиції (УАЕ). Її керівником обрано відомого науковця Ігоря Дикого – доцента кафедри зоології Львівського національного університету ім. Івана Франка, який має значний досвід зимування в Антарктиді", - зазначили в прес-службі МОН.

При цьому в міністерстві додали, що одна з учасниць працюватиме на станції лікарем, а інша проводитиме дослідження з біології. Серед чоловіків також один вчений біолог, а ще – 2 геофізики, 3 метеорологи, а також системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку, кухар. Дві третини учасників – 8 осіб – раніше вже хоча б раз зимували на станції, а четверо поїдуть вперше.

Для науковця Богдана Гаврилюка це вже буде рекордна восьма експедиція. Один з учасників експедиції – ветеран АТО, інша – медик-волонтерка ГО "Захист Патріотів".

Як уточнили в МОН, від’їзд в Антарктиду запланований на кінець березня 2019 р. Тож наразі всі спеціалісти мають пройти медичне обстеження та спеціальні кількаденні тренування.

Нагадаємо, на станцію "Академік Вернадський" цього року Україна збирає в сезонну експедицію найбільший загін за останні 18 років – до Антарктиди вирушать 26 дослідників та інженерів.

На масштабну реконструкцію української станції "Академіка Вернадського" в Антарктиді загалом виділили 44 мільйони гривень, ремонтна бригада буде на станції орієнтовно 25 січня.