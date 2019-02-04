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В этом году две женщины будут зимовать на станции "Академик Вернадский"

В этом году две женщины будут зимовать на станции "Академик Вернадский"

Киев  •  УНН

 • 16142 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и 2 женщины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает корреспондент УНН.

"В этом году зимовать на станцию "Академик Вернадский" отправятся 10 мужчин и 2 женщины - конкурсная комиссия определила основной состав двадцать четвёртой летней Украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Ее руководителем избран известный ученый Игоря Дикого - доцента кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко, который имеет значительный опыт зимовки в Антарктиде", - отметили в пресс-службе МОН.

При этом в министерстве добавили, что одна из участниц будет работать на станции врачом, а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, а еще - 2 геофизика, 3 метеоролога, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи, повар. Две трети участников - 8 человек - ранее уже хотя бы раз зимовали на станции, а четверо поедут впервые.

Для ученого Богдана Гаврилюка это уже будет рекордная восьмая экспедиция. Один из участников экспедиции - ветеран АТО, другая - медик-волонтер ОО "Защита Патриотов".

Как уточнили в МОН, отъезд в Антарктиду запланирован на конец марта 2019. Поэтому сейчас все специалисты должны пройти медицинское обследование и специальные многодневные тренировки.

Напомним, на станцию "Академик Вернадский" в этом году Украина собирает в сезонную экспедицию самый отряд за последние 18 лет - в Антарктиду отправятся 26 исследователей и инженеров.

На масштабную реконструкцию украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде вообще выделили 44 миллиона гривен, ремонтная бригада будет на станции ориентировочно 25 января.

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