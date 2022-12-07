"Мать с сыновьями стояла на коленях, потом были автоматные очереди": возле Мелитополя оккупанты стреляли в мирных украинцев

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“Мы видим, что растет террор среди гражданского населения. Два дня назад одна из выезжающих из Мелитополя в Запорожье, проезжая через Васильевку, увидела следующую картину: когда заходила в комендатуру, там на коленях стояли двое наших ребят, их мать плакала. После этого она слышала автоматные очереди прямо внутри здания. Поэтому, конечно, мы понимаем, что россияне совершают множество преступлений на временно оккупированных территориях. Но, к сожалению, обо всех преступлениях нам будет известно после деоккупации нашего региона”, – рассказал Федоров.

Детали

По словам городского головы, из-за того, что оккупанты определили Мелитополь, как свой логистический и административный центр – в регионе усиливается террор на гражданское население. Федоров добавил, что количество русских военных в городе увеличивается.

“Они переоснащают себе все новые и новые здания под казармы и воинские части. И именно поэтому страдает наше гражданское население”, – продолжил он.

Кроме того, россияне из-за паники начали расправляться со своими же коллаборантами.

“Вчера возле подъезда в одном из микрорайонов Мелитополя произошел взрыв. Этот взрыв был направлен на ликвидацию одного из коллаборантов. Это депутат районного совета от фракции ОПЗЖ…Сразу после того, как в наш город вошли российские военные, этот человек пытался найти свое место в оккупационных властях. Именно потому, что оккупанты сегодня находятся в панике, они начинают зачистку коллаборантов”, – сказал Федоров.

В то же время мэр подчеркнул, что на направлении Мелитополя, Пологов и Приазовья множество военных баз рашистов ликвидируется. Если на прошлой неделе сообщалось, что 20 военных группировок рашистов были полностью ликвидированы, и около 1 200 военных не смогут воевать против Украины – то за понедельник и вторник, по меньшей мере 4 позиции врага больше не существует на территории Запорожского направления.

“И конечно, тенденция ада продолжится для рашистов на нашем направлении”, – подчеркнул мэр.

Дополнение

По данным ООН, более 17 тысяч гражданских лиц были убиты в Украине с начала полномасштабного вторжения россии.



Также в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распространяется проект резолюции относительно Нюрнбергского трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.