"Мать с сыновьями стояла на коленях, потом были автоматные очереди": возле Мелитополя оккупанты стреляли в мирных украинцев

ukru
19:57 • 15584 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 25520 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 74439 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127855 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132246 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109860 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103904 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90506 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111021 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136208 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 34003 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 41907 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 85470 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 38724 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 78943 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228634 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259150 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197368 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202725 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 15584 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 85470 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116834 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119305 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126802 просмотра
Актуальное
"Мать с сыновьями стояла на коленях, потом были автоматные очереди": возле Мелитополя оккупанты стреляли в мирных украинцев

"Мать с сыновьями стояла на коленях, потом были автоматные очереди": возле Мелитополя оккупанты стреляли в мирных украинцев

Киев • УНН

 • 1810650 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают совершать террор против гражданского населения на временно-оккупированных территориях. Так, неподалеку от Мелитополя (поселок Васильевка), оккупанты стреляли в двух мужчин, которые вместе со своей матерью стояли на коленях и умоляли этого не делать. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

“Мы видим, что растет террор среди гражданского населения. Два дня назад одна из выезжающих из Мелитополя в Запорожье, проезжая через Васильевку, увидела следующую картину: когда заходила в комендатуру, там на коленях стояли двое наших ребят, их мать плакала. После этого она слышала автоматные очереди прямо внутри здания. Поэтому, конечно, мы понимаем, что россияне совершают множество преступлений на временно оккупированных территориях. Но, к сожалению, обо всех преступлениях нам будет известно после деоккупации нашего региона”, – рассказал Федоров.

Детали

По словам городского головы, из-за того, что оккупанты определили Мелитополь, как свой логистический и административный центр – в регионе усиливается террор на гражданское население. Федоров добавил, что количество русских военных в городе увеличивается.

“Они переоснащают себе все новые и новые здания под казармы и воинские части. И именно поэтому страдает наше гражданское население”, – продолжил он.

Кроме того, россияне из-за паники начали расправляться со своими же коллаборантами.

“Вчера возле подъезда в одном из микрорайонов Мелитополя произошел взрыв. Этот взрыв был направлен на ликвидацию одного из коллаборантов. Это депутат районного совета от фракции ОПЗЖ…Сразу после того, как в наш город вошли российские военные, этот человек пытался найти свое место в оккупационных властях. Именно потому, что оккупанты сегодня находятся в панике, они начинают зачистку коллаборантов”, – сказал Федоров.

В то же время мэр подчеркнул, что на направлении Мелитополя, Пологов и Приазовья множество военных баз рашистов ликвидируется. Если на прошлой неделе сообщалось, что 20 военных группировок рашистов были полностью ликвидированы, и около 1 200 военных не смогут воевать против Украины – то за понедельник и вторник, по меньшей мере 4 позиции врага больше не существует на территории Запорожского направления.

“И конечно, тенденция ада продолжится для рашистов на нашем направлении”, – подчеркнул мэр.

Дополнение

По данным ООН, более 17 тысяч гражданских лиц были убиты в Украине с начала полномасштабного вторжения россии.

Также в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распространяется проект резолюции относительно Нюрнбергского трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы