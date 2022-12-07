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“Матір з синами стояла на колінах, потім були автоматні черги”: біля Мелітополя окупанти стріляли в мирних українців

“Матір з синами стояла на колінах, потім були автоматні черги”: біля Мелітополя окупанти стріляли в мирних українців

Київ • УНН

 • 1810650 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують чинити терор проти цивільного населення на тимчасово-окупованих територіях. Так, неподалік Мелітополя (селище Василівка), окупанти стріляли у двох чоловіків, які разом зі своєю матір’ю стояли на колінах та благали цього не робити. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

“Ми бачимо, що зростає терор серед цивільного населення. Два дні тому одна з виїжджаючих з Мелітополя до Запоріжжя, проїжджаючи через Василівку, побачила наступну картину: коли заходила в комендатуру, там на колінах стояли двоє наших хлопців, та їх матір плакала. Після цього вона чула автоматні черги просто всередині будівлі. Тож, звичайно, ми розуміємо, що росіяни чинять безліч злочинів на тимчасово-окупованих територіях. Але, на жаль, про всі злочини нам буде відомо після деокупації нашого регіону”, – розповів Федоров.

Деталі

За словами міського голови, через те, що окупанти визначили Мелітополь, як свій логістичний та адміністративний центр – в регіоні посилюється терор на цивільне населення. Федоров додав, що кількість російських військових в місті збільшується.

“Вони переобладнують собі всі нові і нові будівлі під казарми та військові частини. І саме через це страждає наше цивільне населення”, – продовжив він.

Окрім того, росіяни через паніку почали розправлятися зі своїми ж колаборантами.

“Вчора біля під’їзду в одному з мікрорайонів Мелітополя стався вибух. Цей вибух був направлений на ліквідацію одного з колаборантів. Це депутат районної ради від фракції ОПЗЖ…Одразу після того, як до нашого міста зайшли російські військові, ця людина намагалася знайти своє місце в окупаційній владі. Саме через те, що окупанти сьогодні перебувають у паніці, вони починають зачистку колаборантів”, – сказав Федоров.

Водночас, мер наголосив, що на напрямку Мелітополя, Пологів та Приазов’я безліч військових баз рашистів ліквідується. Якщо минулого тижня повідомлялося, що 20 військових угруповань рашистів було повністю ліквідовано, і близько тепер 1 200 військових не зможуть воювати проти України – то за понеділок та вівторок, щонайменше 4 позиції ворога більше не існує на території Запорізького напрямку.

“І звичайно, тенденція пекла продовжиться для рашистів на нашому напрямку”, – наголосив мер.

Доповнення

За даними ООН, понад 17 тисяч цивільних осіб було вбито в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

Також в Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції щодо Нюрнберзького трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в Україні.

Українські Національні Новини

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