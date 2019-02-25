Матиос рассказал о провале тайной операции по задержанию "беркутовцев"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Еще в августе 2014 года Генеральная прокуратура планировала тайную операцию по задержанию 18 "беркутовцев", причастных к преступлениям на Майдане, однако она провалилась. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.