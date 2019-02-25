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Матіос розповів про провал таємної операції із затримання "беркутівців"

Матіос розповів про провал таємної операції із затримання "беркутівців"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ще в серпні 2014 року Генеральна прокуратура планувала таємну операцію по затриманню 18 "беркутівців", причетних до злочинів на Майдані, однак вона провалилась. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"В десятих числах серпня 2014 року, завдяки спланованій за великим режимом таємності операції, з легендуванням, що для проведення параду військ у серпні 2014 року, для забезпечення безпеки охоронюваних осіб і так далі, певні частини Нацгвардії, "Беркуту", а також "Альфи" повинні були відбути на полігон "Десна" в Чернігівській області, де мало відбутися одномоментне затримання 18 співробітників "Беркуту", крім інших 150, які були туди залучені для унеможливлення бунту", - зазначив Матіос.

За його словами, такі заходи необхідні були для унеможливлення бунту спецпризначенців.

Про цю інформацію, за словами Матіоса, знали лише 15 осіб, 5 з яких мали управлінські функції й мали списки осіб, яких планували затримати. Втім буквально за день до операції всі 18 "беркутівців" залишили межі України різними шляхами. Причому в кожному зі списків була допущена 1 помилка.

"І один зі списків спрацював", - наголосив прокурор.

Після цього було відкрито кримінальне провадження, в ході якого допитували всіх причетних, втім наразі справа щодо розслідування злочинів на Майдані застрягла на місці з вини прокурора Сергія Горбатюка.

"Справи продаються", - прокоментував відсутність результатів у розслідуванні справи щодо злочинів на Майдані.

Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території “ДНР” і “ЛНР”.

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