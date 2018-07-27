Матиос поддерживает свободное обращение оружия

"Нужно восстановить монополию государства на силу. Для того, чтобы она была подкреплена чем-то, сказать - люди добрые, ты в сознании, а не наркоман, психически здоров - мы даем тебе справку, есть средства и купи себе огнестрельное оружие ... Я за свободный оборот оружия под контролем государства", - заявил А.Матиоса.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что дело народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет завершено в течение ближайших нескольких дней.