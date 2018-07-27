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Матіос підтримує вільний обіг зброї

Матіос підтримує вільний обіг зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтримує вільний обіг зброї під контролем держави. Про це головний військовий прокурор України заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Потрібно поновити монополію держави на силу. Для того, щоб вона була підкріплена чимось, сказати – люди добрі, ти притомний, не наркоман, психічно здоровий – ми даємо тобі довідку, маєш кошти і купи собі вогнепальну зброю… Я за вільний обіг зброї під контролем держави", - заявив А.Матіос.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що справа народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана буде завершена протягом найближчих кількох днів.

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