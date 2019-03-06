Матиос не сливал "фейковый компромат" журналистам - Гладковський
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос не причастен к сливу журналистам "фейкового компромата". Об этом сообщил сын, уже уволенного заместителя секретаря СНБО, Олега Гладковского Игорь в Facebook , передает УНН.
“Группа заинтересованных лиц распространяет в интернете ложную информацию о том, что источником слива журналистам ”фейкового компромата", который показали в эфире программы "Наши деньги“, был главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Я вас уверяю, что это очередная ложь от заказчиков так называемого „журналистского расследования“, которого на самом деле никто не проводил”, - написал он.
Гладковський-младший также обещает назвать “авторов и исполнителей фейка от Bihus.info” в следующем своем видеоблоге “Ваши деньги”.
Напомним, Игорь Гладковський, который фигурирует в программе Бигуса, о якобы коррупции в оборонно-промышленном комплексе, категорически опровергает приведенную информацию и уже подал судебный иск против журналистов.
Эпицентром фейка он считает переписку, на основании которой журналисты и обвинили Гладковского в коррупции. Подлинность этой переписки до сих пор под сомнением, ведь никаких ее подтверждений до сих пор нет.