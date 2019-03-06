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Матиос не сливал "фейковый компромат" журналистам - Гладковський

Матиос не сливал "фейковый компромат" журналистам - Гладковський

Киев  •  УНН

 • 11134 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос не причастен к сливу журналистам "фейкового компромата". Об этом сообщил сын, уже уволенного заместителя секретаря СНБО, Олега Гладковского Игорь в Facebook , передает УНН.

“Группа заинтересованных лиц распространяет в интернете ложную информацию о том, что источником слива журналистам ”фейкового компромата", который показали в эфире программы "Наши деньги“, был главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Я вас уверяю, что это очередная ложь от заказчиков так называемого „журналистского расследования“, которого на самом деле никто не проводил”, - написал он.

Гладковський-младший также обещает назвать “авторов и исполнителей фейка от Bihus.info” в следующем своем видеоблоге “Ваши деньги”.

Напомним, Игорь Гладковський, который фигурирует в программе Бигуса, о якобы коррупции в оборонно-промышленном комплексе, категорически опровергает приведенную информацию и уже подал судебный иск против журналистов.

Эпицентром фейка он считает переписку, на основании которой журналисты и обвинили Гладковского в коррупции. Подлинность этой переписки до сих пор под сомнением, ведь никаких ее подтверждений до сих пор нет.

Украинские Национальные Новости

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