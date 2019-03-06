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Матіос не зливав “фейковий компромат” журналістам – Гладковський

Матіос не зливав “фейковий компромат” журналістам – Гладковський

Київ • УНН

 • 11137 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не причетний до зливу журналістам “фейкового компромату”. Про це повідомив син вже звільненого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор у Facebook, передає УНН.

“Група зацікавлених осіб поширює в інтернеті неправдиву інформацію про те, що джерелом зливу журналістам «фейкового компромату», який показали в ефірі програми «Наші гроші», був головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Я вас запевняю, що це чергова брехня від замовників так званого «журналістського розслідування», якого насправді ніхто не проводив”, - написав він.

Гладковський-молодший також обіцяє назвати “авторів та виконавців фейку від Bihus.info» у наступному своємо відеоблозі «Ваші гроші».

Нагадаємо, Ігор Гладковський, який фігурує у програмі Бігуса про начебто корупцію в обороно-промисловому комплексі категорично спростовує наведену інформацію і вже подав судовий позов проти журналістів.

Епіцентром фейку він вважає переписку, на підставі якої журналісти і звинуватили Гладковських в корупції. Справжність цієї переписки досі під сумнівов, адже жодних її підтверджень дотепер немає.

Українські Національні Новини

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