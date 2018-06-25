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Матиос: Герман дает показания самостоятельно, без принуждения

Матиос: Герман дает показания самостоятельно, без принуждения

Киев  •  УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Задержанный по подозрению в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко Бирис Герман дает показания следствию без всякого принуждения. Об этом заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в блоге на УНН.

"В своеобразной форме подтверждает свою причастность к ужасным вещам. Его никто из следователей и прокуроров не пытал и не унижал. Человек просто стал давать себе отчет в количестве имеющихся у нас доказательств. Скажу только, что мы обладаем около 20 тысячами файлов в одном носителе и более 4 тысячам в другом. Это интенсивная переписка по получению задач и поручений относительно способов и выполнения террористической деятельности. Это должным образом и законно полученные доказательства", - сказал Матиос.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства. По утверждению руководства ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 тыс. долларов.

Был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

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