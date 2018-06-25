Матіос: Герман дає покази самостійно, без примусу

"У своєрідній формі підтверджує свою причетність до жахливих речей. Його ніхто з слідчих і прокурорів не катував і не принижував. Людина просто стала давати собі звіт у кількості наявних у нас доказів. Скажу тільки, що ми володіємо близько 20 тисячами файлів в одному носії і більше 4 тисяч в іншому. Це інтенсивна переписка з отримання завдань і доручень щодо способів і виконання терористичної діяльності. Це належно і законно отримані докази", - сказав Матіос.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої".

Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивству. За твердженням керівництва відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів.

Був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченко є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.



