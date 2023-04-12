Мать нашла погибшего ребенка на чердаке: полиция предполагает суицид
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В селе Сретовка Обуховского района Киевской области мать нашла мертвым своего 12-летнего ребенка на чердаке. Правоохранители предполагают суицид, сообщили в Обуховском районном управлении полиции в Facebook, пишет УНН.
Детали
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 12-летнего ребенка в Обуховском районе.
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"О случае в селе Стретовка сообщила мать, которая нашла своего ребенка на чердаке дома. По предварительным данным, причиной смерти мог быть суицид", - сообщило Обуховское районное управление полиции.
Правоохранители призвали родителей помнить об опасности, которая может быть всегда рядом и, как правило, "срабатывать там, где есть легкомыслие и безответственность".
"Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье", - добавили в сообщении.
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