Мати знайшла загиблу дитину на горищі: поліція припускає суїцид

ukru
Ексклюзив
15:02 • 37126 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 64708 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 98341 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 226540 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167907 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165666 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 256116 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454254 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345610 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357188 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193384 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165917 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 136473 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127394 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 90633 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 226581 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 256139 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 495195 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630551 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655613 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39924 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 48023 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 127394 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165917 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 193384 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Мати знайшла загиблу дитину на горищі: поліція припускає суїцид

Мати знайшла загиблу дитину на горищі: поліція припускає суїцид

Київ • УНН

 • 827874 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селі Стрітівка Обухівського району Київської області мати знайшла мертвою свою 12-річну дитину на горищі. Правоохоронці припускають суїцид, повідомили в Обухівському районному управлінні поліції у Facebook, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці зʼясовують обставини загибелі 12-річної дитини в Обухівському районі.

Цитата

"Про випадок у селі Стрітівка повідомила мати, яка знайшла свою дитину на горищі будинку. За попередніми даними, причиною смерті міг бути суїцид", - повідомило Обухівське районне управління поліції.

Правоохоронці закликали батьків пам’ятати про небезпеку, що може бути завжди поруч і, як правило, "спрацьовувати там, де є легковажність і безвідповідальність".

"Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині", - додали в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні за останні півтора десятиліття удвічі зменшилася кількість самогубств

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52