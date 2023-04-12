Мати знайшла загиблу дитину на горищі: поліція припускає суїцид
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селі Стрітівка Обухівського району Київської області мати знайшла мертвою свою 12-річну дитину на горищі. Правоохоронці припускають суїцид, повідомили в Обухівському районному управлінні поліції у Facebook, пише УНН.
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Правоохоронці зʼясовують обставини загибелі 12-річної дитини в Обухівському районі.
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"Про випадок у селі Стрітівка повідомила мати, яка знайшла свою дитину на горищі будинку. За попередніми даними, причиною смерті міг бути суїцид", - повідомило Обухівське районне управління поліції.
Правоохоронці закликали батьків пам’ятати про небезпеку, що може бути завжди поруч і, як правило, "спрацьовувати там, де є легковажність і безвідповідальність".
"Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині", - додали в повідомленні.
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