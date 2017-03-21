Мать с сыном погибли в результате пожара в Харькове

Сегодня, 21 марта, в 5:02 на номер "101" поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в Харькове возник пожар. К спасателям позвонили соседи, которые увидели высокое пламя на крыше.

На момент прибытия спасателей, огнем была полностью охвачена деревянная крыша и деревянная пристройка к дому. Общая площадь пожара составляла около 50 кв.м.

Спасатели немедленно подали стволы для тушения огня и организовали разведку. В ходе разведки в одном из помещений они обнаружили двух погибших людей: хозяйку дома и ее сына.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, более 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Киеве.