Мать с сыном погибли в результате пожара в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате пожара в жилом доме в Харькове погибли мать с сыном. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Харьковской области.
Сегодня, 21 марта, в 5:02 на номер "101" поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в Харькове возник пожар. К спасателям позвонили соседи, которые увидели высокое пламя на крыше.
На момент прибытия спасателей, огнем была полностью охвачена деревянная крыша и деревянная пристройка к дому. Общая площадь пожара составляла около 50 кв.м.
Спасатели немедленно подали стволы для тушения огня и организовали разведку. В ходе разведки в одном из помещений они обнаружили двух погибших людей: хозяйку дома и ее сына.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, более 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Киеве.