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Мати з сином загинули внаслідок пожежі в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. В результаті пожежі в житловому будинку в Харкові загинули мати з сином. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Харківської області.

Сьогодні, 21 березня, о 05:02 на номер “101” надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку в Харкові виникла пожежа. До рятувальників телефонували сусіди, котрі побачили високе полум’я на даху.

На момент прибуття рятувальників, вогнем був повністю охоплений дерев’яний дах та дерев’яна прибудова до будинку. Загальна площа пожежі складала близько 50 кв. м.

Рятувальники негайно подали стволи на гасіння вогню і організували розвідку. В ході розвідки в одному із приміщень вони виявили двох загиблих людей: господарку оселі та її сина.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНН, більше 30 людей евакуювали з багатоповерхівки через пожежу у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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