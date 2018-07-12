Мать Савченко стала на колени в суде

"Все судьи находятся под пятой Порошенко - что он скажет то вы и делаете. Но вы кончали вузы, говорили, что будете честно судить. Господи Боже, накажи этих бандитов", - сказала мать Савченко.

Савченко громко попросила мать прекратить подобные действия. Так же к женщине обратился и судья, после чего она заняла место на скамейке в зале.

Напомним, судебное заседание по продлению Савченко ареста началось 12 июля в 10.00, но из-за неявки адвокатов в заседании был объявлен перерыв до 16.00.

На заседании 10 июля Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения ею права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.

Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.

В то же время, судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следственного судьи Елены Мелешак, которая должна рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.