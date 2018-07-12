Мати Савченко стала на коліна в суді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Мати заарештованого народного депутата Надії Савченко стала на коліна в залі засідання Шевченківського районного суду і почала хреститися, прохаючи суддю Слободяника чесно судити, Бога - покарати винних у притягненні її дочки до кримінальної відповідальності, передає кореспондент УНН.
“Всі судді знаходяться під п’ятою Порошенка — що він скаже те ви й робите. Але ж ви кінчали вузи, казали, що будите чесно судити. Господи Боже, покарай цих бандитів”, — сказала мати Савченко.
Савченко голосно попросила матір припинити подібні дії. Так само до жінки звернувся і суддя, після чого вона зайняла місце на лавці у залі.
Нагадаємо, судове засідання щодо продовження Савченко арешту розпочалося 12 липня о 10.00, але через неявку адвокатів у засіданні було оголошено перерву до 16.00.
На засіданні 10 липня Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.
Водночас, що суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.