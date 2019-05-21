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Мать пленного украинского моряка рассказала об условиях содержания сына в “Лефортово”

Киев  •  УНН

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БУХАРЕСТ-КИЕВ. 21 мая. УНН. Мать одного из военнопленных украинских моряков Владислава Костишина Людмила рассказала, что похищенным морякам, которые сейчас пребывают в российском СИЗО “Лефортово”, не предоставляется медицинская помощь и возникают сложности с допуском адвоката. Об этом она сказала в комментарии журналисту УНН.

“На данный момент все наши моряки находятся в России в „Лефортово“. Ни одному из них не была предоставлена медицинская помощь”, — рассказала Людмила Костишина.

Она добавила, что только Василию Сороке была проведена операция.

“Мы с сыном не можем видеться, не можем общаться даже по телефону и письма с дома ему не передают. На них нет физического давления, но есть — психологическое. К ним на свидание не могут попасть адвокаты, их не доставляют на следственные действия”, — рассказала мать моряка.

При этом, она добавила, что в России есть волонтёры, которые помогают пленными украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Напомним, 17 апреля суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам. В ЕС отреагировали, заявив об ожидании от России немедленного и безусловного освобождения украинских моряков.

Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

Решение международного трибунала по украинским морякам ожидается 25 мая.

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