Мать пленного украинского моряка рассказала об условиях содержания сына в “Лефортово”

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 21 мая. УНН. Мать одного из военнопленных украинских моряков Владислава Костишина Людмила рассказала, что похищенным морякам, которые сейчас пребывают в российском СИЗО “Лефортово”, не предоставляется медицинская помощь и возникают сложности с допуском адвоката. Об этом она сказала в комментарии журналисту УНН.