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Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина в "Лефортово"

Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина в "Лефортово"

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 21 травня. УНН. Мати одного з військовополонених українських моряків Владислава Костишина Людмила розповіла, що викраденим морякам, які зараз перебувають в російському СІЗО "Лефортово", не надається медична допомога і виникають складнощі з допуском адвоката. Про це вона сказала у коментарі журналісту УНН.

"На даний момент всі наші моряки знаходяться в Росії в "Лефортово". Жодному з них не була надана медична допомога", - розповіла Людмила Костишина.

Вона додала, що тільки Василю Сороці була проведена операція.

"Ми з сином не можемо бачитися, не можемо спілкуватися навіть по телефону і листи з будинку йому не передають. На них немає фізичного тиску, але є - психологічний. До них на побачення не можуть потрапити адвокати, їх не доставляють на слідчі дії", - розповіла мати моряка.

При цьому, вона додала, що в Росії є волонтери, які допомагають полоненими українським морякам.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНН, в середині квітня Україна подала в Міжнародний трибунал з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Рішення міжнародного трибуналу по українським морякам очікується 25 травня.

Українські Національні Новини

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