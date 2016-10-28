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15 марта, 19:03 • 116166 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169667 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139824 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132131 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113787 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106017 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101846 просмотра

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Мать в Донецкой области закормила до смерти своего ребенка коровьим молоком

Мать в Донецкой области закормила до смерти своего ребенка коровьим молоком

Киев • УНН

 • 17701 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Александровском районе Донецкой области мать закормила до смерти своего ребенка коровьим молоком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Младенец умер в карете скорой помощи. Его мать сбежала. Сейчас полицейские устанавливают ее местонахождение.

В Добропольское отделение полиции поступило сообщение от медиков, что в автомобиле скорой помощи, который направлялся из села Иверское Александровского района в приемное отделение Добропольской больницы, умер ребенок 2016 года рождения.

Правоохранители установили, что мать умершего мальчика около 10 дней кормила ребенка коровьим молоком. Последние три дня ребенок очень плохо себя чувствовал, у мальчика было сильное расстройство желудка, рвота. Мать обратилась за помощью к медикам только тогда, когда ребенок уже почти не дышал и был полностью обезвожен.

Женщина оставила умершего сына в больнице и сбежала. Правоохранители принимают меры по установлению ее местонахождения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мусорном баке в Хмельницком нашли мертвого новорожденного ребенка.

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