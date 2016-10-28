Мать в Донецкой области закормила до смерти своего ребенка коровьим молоком
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Александровском районе Донецкой области мать закормила до смерти своего ребенка коровьим молоком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Младенец умер в карете скорой помощи. Его мать сбежала. Сейчас полицейские устанавливают ее местонахождение.
В Добропольское отделение полиции поступило сообщение от медиков, что в автомобиле скорой помощи, который направлялся из села Иверское Александровского района в приемное отделение Добропольской больницы, умер ребенок 2016 года рождения.
Правоохранители установили, что мать умершего мальчика около 10 дней кормила ребенка коровьим молоком. Последние три дня ребенок очень плохо себя чувствовал, у мальчика было сильное расстройство желудка, рвота. Мать обратилась за помощью к медикам только тогда, когда ребенок уже почти не дышал и был полностью обезвожен.
Женщина оставила умершего сына в больнице и сбежала. Правоохранители принимают меры по установлению ее местонахождения.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в мусорном баке в Хмельницком нашли мертвого новорожденного ребенка.