Мати на Донеччині загодувала до смерті свою дитину коров'ячим молоком
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Олександрівському районі Донецької області мати загодувала до смерті свою дитину коров’ячим молоком. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.
Немовля померло в кареті швидкої допомоги. Його мати втекла. Зараз поліцейські встановлюють її місцезнаходження.
У Добропільське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що в автомобілі швидкої допомоги, який рухався з села Іверське Олександрівського району в приймальне відділення Добропільської лікарні, померла дитина 2016 року народження.
Правоохоронці встановили, що мати померлого хлопчика близько 10 днів годувала дитину коров’ячим молоком. Останні три дні дитина дуже погано себе почувала, у хлопчика був сильний розлад шлунку, блювота. Мати звернулася за допомогою до медиків тільки тоді, коли дитина вже майже не дихала і була повністю зневоднена.
Жінка залишила померлого сина в лікарні і втекла. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення її місцезнаходження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у сміттєвому баку в Хмельницькому знайшли мертву новонароджену дитину.