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Материнская компания скандальной Cambridge Analytica работала в Украине

Материнская компания скандальной Cambridge Analytica работала в Украине

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Материнская компания британской Cambridge Analytica, что собирала данные о пользователях, работала в Украине. Такие данные приводит издание Quartz, передает УНН.

Более 100 избирательных кампаний в более чем 30 странах, охватывающих пять континентов. Это - поразительная, самоопределенная история SCL Elections, материнской компании скандально известной Cambridge Analytica (CA), которая вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете.

Ранее в этом месяце было выявлено, что CA, которая была нанята кампанией Дональда Трампа во время выборов в США на 2016 год, собрала без разрешения личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Сейчас основное внимание сосредоточено вокруг влияния CA на США и Великобританию, однако, как выяснили в Quartz, SCL Elections оставила значительно больше следов. Согласно документам компании, обнародованном в 2013 году, SCL работала в 32 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Карибского бассейна.

Кроме США и Великобритании, в список входят Аргентина, Колумбия, Гайана, Уругвай, Тринидад и Тобаго, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Санкт-Люсия, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Кипр, Нигерия, Габон, Кения, Замбия, Южная Африка, Индия, Пакистан, Непал, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Маврикий Латвия, Литва, Румыния, Италия, Молдова, Албания.

В список попала также и Украина. В каждой стране компания предоставляла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов. Quartz не уточняет, чем именно она занималась в Украине.

В то же время, согласно информации, размещенной в веб-архиве, указано, что SCL Elections работала на организаторов "оранжевой революции" в 2004 году.

Или работала SCL Elections в Украине после этого, не указывается.

Как сообщал УНН, Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. 

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