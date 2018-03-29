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Материнська компанія скандальної Cambridge Analytica працювала в Україні

Материнська компанія скандальної Cambridge Analytica працювала в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Материнська компанія британської Cambridge Analytica, що збирала дані про користувачів, працювала в Україні. Такі дані приводить видання Quartz, передає УНН.

Більше 100 виборчих кампаній у більш ніж 30 країнах, що охоплюють п’ять континентів. Це — вражаюча, самовизначена історія SCL Elections, материнської компанії скандально відомої Cambridge Analytica (CA), яка втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті.

Раніше в цьому місяці було виявлено, що CA, яка була найнята кампанією Дональда Трампа під час виборів у США на 2016 рік, зібрала без дозволу особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

Наразі основна увага зосереджена навколо впливу CA на США та Великобританію, проте, як зясували у Quartz, SCL Elections залишила значно більший слід. Відповідно до документів компанії, оприлюднений в районі 2013 року, які були переглянуті Кварцем, SCL працювала в 32 країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Африки та Карибського басейну.

Окрім США та Великобританії, до списку входять Аргентина, Колумбія, Гайана, Уругвай, Тринідад і Тобаго, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Санкт-Люсія, Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, Кіпр, Нігерія, Габон, Кенія, Замбія, Південна Африка, Індія, Пакистан, Непал, Таїланд, Індонезія, Філіппіни та Маврикій Латвія, Литва, Румунія, Італія, Молдова, Албанія.

До списку потрапила також і Україна. У кожній країні компанія надавала різні послуги залежно від потреб клієнтів. Quartz не уточнює, чим саме вона займалась в Україні.

Водночас, згідно з інформацією, розміщеною у веб-архіві, вказано, що SCL Elections працювала на організаторів “Помаранчевої революції” в 2004 році.

Чи працювала SCL Elections в Україні після цього, не зазначається.

Як повідомляв УНН, Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

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