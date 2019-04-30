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Материалы по загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" переданы ФСБ

Материалы по загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" переданы ФСБ

Киев  •  УНН

 • 24482 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Материалы по загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" направлены в управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Транснефти" Николай Токарев, передает УНН.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Токарев сообщил, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре. Был умышленный слив нефти. Все материалы по этому делу были направлены в управление ФСБ по Самарской области.

"Мы провели служебное внутрикорпоративное расследование в расчете найти источник, откуда были поступления этих соединений. Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской областях, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе, в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - заявил Токарев.

Глава "Транснефти" также сообщил, что российская нефть, соответствующая технологическим стандартам, сегодня уже поступила на территорию Беларуси, а ранее попавшие в трубопровод "Дружба" загрязненные объемы будут вывезены с территории республики железной дорогой.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поставки нефти по железной дороге вместо трубопровода "Дружба" начнутся в мае

Напомним, на прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.

23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ завели дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".

Также сообщалось, что к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" привлекут спецслужбы.

Как сообщал УНН, поступление российской качественной нефти в Беларусь ожидается 2-3 мая.

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