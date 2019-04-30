Матеріали щодо забруднення нафти у трубопроводі "Дружба" передано ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Матеріали щодо забрудненню нафти у трубопроводі "Дружба" скеровані в управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на голову "Транснефти" Микола Токарєв, передає УНН.
На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Токарєв повідомив, що забруднення нафти у трубопроводі "Дружба" відбулося за шахрайською схемою через приватне підприємство у Самарі. Був навмисний злив нафти. Усі матеріали у цій справі було направлено в управління ФСБ по Самарській області.
"Ми провели службове внутрішньокорпоративне розслідування у розрахунку знайти джерело, звідки були надходження цих сполук. З'ясувалося, що це приватне підприємство у Самарській області, воно є своєрідним колектором, тобто збирає нафту малих виробників у регіоні, в Ульяновській, Оренбурзькій і Самарській областях, забезпечує товарну якість цієї нафти, паспортизацію цієї якості і далі передачу в систему магістральних нафтопроводів. У даному випадку на цьому підприємстві в порушення всіх технологічних регламентів навмисне був здійснений слив нафти, яка не пройшла товарну підготовку", - заявив Токарєв.
Голова "Транснефти" також повідомив, що російська нафта, що відповідає технологічним стандартам, сьогодні вже надійшла на територію Білорусі, а забруднені обсяги, які раніше потрапили у трубопровід "Дружба", будуть вивезені з території республіки залізницею.
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Нагадаємо, минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтопроводом з Росії.
23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Крім того, "Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").
У РФ завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".
Також повідомлялося, що до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" залучать спецслужби.
Як повідомляв УНН, надходження російської якісної нафти в Білорусь очікується 2-3 травня.