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Матери сообщили о подозрении из-за гибели четырех детей на пожаре в Черкасской области

Матери сообщили о подозрении из-за гибели четырех детей на пожаре в Черкасской области

Киев  •  УНН

 • 15533 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Матери четырех малолетних детей, которые погибли в результате пожара в Черкасской области, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту злостного невыполнения жительницей Золотоношского района обязанностей по уходу за детьми, что привело к гибели четырех малолетних детей, в результате пожара в доме по месту жительства, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что 28-летняя женщина 17 декабря разожгла печь и, не убедившись в безопасности условий самостоятельного пребывания четырех своих малолетних детей по месту жительства, оставила их без присмотра в доме и ушла к знакомой употреблять алкогольные напитки.

В отсутствие матери детей, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в доме произошло возгорание и пожар, и учитывая малолетний возраст, дети были лишены возможности принять меры к самосохранению, что привело к тяжелым последствиям в виде их смерти, добавили в прокуратуре.

Сейчас по согласованию с прокурором Золотоношской местной прокуратуры следователем следственного отдела Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области матери сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время расследование продолжается, следователями и процессуальными руководителями Золотоношской местной прокуратуры принимаются меры по обеспечению принятия законных и непредвзятых процессуальных решений, в частности в местный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход следствия в указанном уголовном производстве контролируется прокуратурой Черкасской области.

Санкция ст. 166 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, четверо детей 2009-2014 годов рождения погибли на пожаре в жилом доме в Черкасской области.

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