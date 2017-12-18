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Матері повідомили про підозру через загибель чотирьох дітей на пожежі на Черкащині

Матері повідомили про підозру через загибель чотирьох дітей на пожежі на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Матері чотирьох малолітніх дітей, які загинули внаслідок пожежі на Черкащині, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

"Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за фактом злісного невиконання жителькою Золотоніського району обов’язків по догляду за дітьми, що призвело до загибелі чотирьох малолітніх дітей, внаслідок пожежі в будинку за місцем їх проживання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, встановлено, що 28-річна жінка 17 грудня розпалила грубу та, не пересвідчившись у безпечності умов самостійного перебування чотирьох своїх малолітніх дітей за місцем проживання, залишила їх без нагляду в будинку і пішла до знайомої вживати алкогольні напої.

Під час відсутності матері дітей, внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення в будинку відбулося займання та пожежа, й враховуючи малолітній вік, діти були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження, що призвело до тяжких наслідків у вигляді їх смерті, додали у прокуратурі.

Наразі за погодженням з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури слідчим слідчого відділу Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матері повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На цей час розслідування триває, слідчими та процесуальними керівниками Золотоніської місцевої прокуратури вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, зокрема до місцевого суду скеровано клопотання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хід слідства в зазначеному кримінальному провадженні контролюється прокуратурою Черкаської області.

Санкція ст. 166 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, четверо дітей 2009-2014 років народження загинули на пожежі у житловому будинку в Черкаській області.

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