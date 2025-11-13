Матч Украина - Франция: тренеры определились со стартовыми составами команд

$42.040.02
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42 • 15328 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 44845 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
14:39 • 29759 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 30004 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 64961 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 40142 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39275 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37368 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33267 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
Эксклюзив
14:40 • 44822 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 64945 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Музыкант
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Италия
Румыния
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Отопление
Техника
Социальная сеть
СВИФТ
Ми-8

Матч Украина - Франция: тренеры определились со стартовыми составами команд

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал стартовый состав на матч отбора к Чемпионату мира-2026 против Франции. Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" 13 ноября в 21:45.

Матч Украина - Франция: тренеры определились со стартовыми составами команд

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на матч пятого тура против сборной Франции в отборе к Чемпионату мира-2026. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" начнется меньше чем через час, передает УНН.

Детали

Ребров выбрал следующих исполнителей: вратарь - Анатолий Трубин. В защите (слева направо): Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Александр Сваток, Илья Забарный (капитан), Александр Караваев. В центре полузащиты: Егор Назарина, Олег Очеретько, Егор Ярмолюк. В нападении: Роман Яремчук, Алексей Гуцуляк.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал следующих исполнителей: в воротах Майк Меньян. В защите Жюль Кунде, Уильям Салиба, Дайот Упамекано, Люка Динь. В полузащите: Нголо Канте, Куадио Коне, Райан Шерки. На флангах нападения: Микаэль Олисе, Брэдли Барколя. В нападении Килиан Мбаппе.

Напомним

Сборная Украины по футболу проведет пятый поединок отбора на Чемпионат мира-2026 против Франции 13 ноября в 21:45 на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Букмекеры считают Францию фаворитом матча, который будет транслировать MEGOGO.

Павел Башинский

