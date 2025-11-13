Матч Украина - Франция: тренеры определились со стартовыми составами команд
Киев • УНН
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на матч пятого тура против сборной Франции в отборе к Чемпионату мира-2026. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" начнется меньше чем через час, передает УНН.
Детали
Ребров выбрал следующих исполнителей: вратарь - Анатолий Трубин. В защите (слева направо): Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Александр Сваток, Илья Забарный (капитан), Александр Караваев. В центре полузащиты: Егор Назарина, Олег Очеретько, Егор Ярмолюк. В нападении: Роман Яремчук, Алексей Гуцуляк.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выбрал следующих исполнителей: в воротах Майк Меньян. В защите Жюль Кунде, Уильям Салиба, Дайот Упамекано, Люка Динь. В полузащите: Нголо Канте, Куадио Коне, Райан Шерки. На флангах нападения: Микаэль Олисе, Брэдли Барколя. В нападении Килиан Мбаппе.
Напомним
Сборная Украины по футболу проведет пятый поединок отбора на Чемпионат мира-2026 против Франции 13 ноября в 21:45 на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Букмекеры считают Францию фаворитом матча, который будет транслировать MEGOGO.