Матч Україна - Франція: тренери визначилися із стартовими складами команд
Київ • УНН
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав стартовий склад на матч відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Франції. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" 13 листопада о 21:45.
Деталі
Ребров обрав наступних виконавців: воротар - Анатолій Трубін. У захисті (зліва на право): Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Олександр Сваток, Ілля Забарний (капітан), Олександр Караваєв. В центрі півзахисту: Єгор Назарина, Олег Очеретько, Єгор Ярмолюк. В нападі: Роман Яремчук, Олексій Гуцуляк.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам обрав наступних виконавців: у воротах Майк Меньян. У захисті Жюль Кунде, Вільям Саліба, Дайот Упамекано, Люка Дінь. У півзахисті: Нголо Канте, Куадіо Коне, Раян Шеркі. На флангах нападу: Мікаель Олісе, Бредля Барколя. У нападі Кіліан Мбаппе.
Нагадаємо
Збірна України з футболу проведе п'ятий поєдинок відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Франції 13 листопада о 21:45 на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Букмекери вважають Францію фаворитом матчу, який транслюватиме MEGOGO.