Матч "Шахтер" - "Фейеноорд": стартовые составы

Стартовые 11-ть игроков "горняков" выглядит так: Пятов - Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон (к), Бернард, Марлос, Феррейра.

С первых минут на поле ОСК "Металлист" за гостей выйдут Брэд Джонс, Барт Ньивкооп, Джерри Ст.Юст, Риджесиано Хапс, Карим Эль-Ахмади, Николай Йоргенсен, Тони Вильена, Стевен Бергуйс, Рикардо Тапия, Софьян Амрабат.

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Примечательно, что для грузинского защитника Давида Хочолавы данная встречи станет дебютной на международной арене в основном составе "Шахтера".

Добавим, что поединок стартует в 21:45 в Харькове на ОСК "Металлист".