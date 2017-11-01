Матч "Шахтар"-"Фейєноорд": стартові склади

Стартові 11-ть гравців "гірників" виглядають так: Пятов – Бутко, Хочолава, Ордець, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Тайсон (к), Бернард, Марлос, Феррейра

З перших хвилин на поле ОСК "Металіст" за гостей вийдуть: Бред Джонс, Барт Ньівкооп, Джеррі Ст.Юст, Ріджесіано Хапс, Карім Ель-Ахмаді, Ніколай Йоргенсен, Тоні Вільєна, Стевен Бергуйс, Рікардо Тапія, Софьян Амрабат.

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Примітно, що для грузинського захисника Давида Хочолави дана зустрічі стане дебютною на міжнародній арені в основному складі "Шахтаря".

Додамо, що поєдинок стартуватиме о 21:45 у Харкові на ОСК "Металіст".