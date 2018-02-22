Матч "Динамо" - "АЭК": за безопасностью следит около тысячи силовиков

"По количеству правоохранителей: около тысячи - полиция и Нацгвардия", - сообщила пресс-секретарь.

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Напомним, 22 февраля Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против ФК "АЭК" из Афин.