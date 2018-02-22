Матч "Динамо" - "АЭК": за безопасностью следит около тысячи силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня во время футбольного матча между киевским "Динамо" и ФК "АЭК" из Афин, который начался на НСК "Олимпийский", обеспечивать безопасность зрителей будет около тысячи правоохранителей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП Украины в городе Киеве Оксана Блищик.
"По количеству правоохранителей: около тысячи - полиция и Нацгвардия", - сообщила пресс-секретарь.
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Напомним, 22 февраля Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против ФК "АЭК" из Афин.